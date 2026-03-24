NCT WISHが、初の単独コンサートツアーを通して勢いを加速させている。NCT WISHは現在、2025年10月末の韓国公演で幕を開けたコンサートツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’」を展開中だ。【写真】NCT WISH、日本で家系ラーメン堪能彼らは日本9都市・全17公演に及ぶホール＆アリーナツアーを成功裏に終えた後、1月に香港、2月にクアラルンプールと台北、3月にマニラとマカオを巡り、アジア各地を熱狂の