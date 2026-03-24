【モデルプレス＝2026/03/24】女優でスタイリストの野波麻帆が、自身のInstagramを更新。女優の長澤まさみの撮影ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳国民的女優「想像以上」話題の美スタイル際立つ姿◆長澤まさみ、美スタイル際立つ撮影ショット野波は自身がスタイリングを行い、フォトグラファーの守本勝英氏（＠kaze＿give＿me ）が撮影した、27日に発売予定のファッション雑誌「オトナミューズ」（宝島社）4月号