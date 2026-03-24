卒業式は別れの儀式。女性から「違う道に進んでも、変わらず会いたい」と思われるためには、別れの際のセリフに注意する必要があるかもしれません。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者からのアンケートを参考に「『卒業後もまた会いたい！』と思ってもらえる別れの言葉」をご紹介します。【１】「かわいいから一緒に写真撮ってよ」と晴れ姿を褒める「照れたけど、まんざらでもない（笑）」（20代女性）というように、晴れ舞台の