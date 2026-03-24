ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が終わり、米大リーグ（MLB）は3月25日（日本時間26日）に開幕を迎える。WBCベスト8敗退の雪辱を果たしたいメジャーの侍戦士たちは、どんな活躍を見せるのか。【写真】“世界一”を呼び込むエース投手ドジャース・山本由伸。ほか“百戦錬磨の不屈の左腕”菊池雄星なども大谷「二刀流解禁」Xデーは6月？侍戦士たちの所属チームでの戦いが始まる。イチロー氏でさえ、2009年の大会後