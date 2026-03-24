セ・リーグは２４日、リーグ公式表彰「ＪＥＲＡセ・リーグＡＷＡＲＤ（ジェラセ・リーグアワード）」を今季も実施すると発表した。同賞は「ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦」（セ・パ交流戦を除く）で、公式記録員が勝利に最も貢献した選手を独自の視点でノミネート。月間単位で最多回数の選手をチーム代表として６名選出し、６球団のレジェンドＯＢ（高橋由伸、宮本慎也、佐々木主浩、川上憲伸、鳥谷敬、前田智徳の６氏）