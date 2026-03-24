正直、ここまでとは思いませんでした。660円のカラーリップが、激売れしていると聞いて試してみたら、想像以上の発色と使いやすさ。リップクリームの域を超えた実力を、辛口美容ライターの遠藤幸子が正直にレビューします。◆カントリー＆ストリームの人気カラーリップに新色登場今回レビューするのは、「カントリー＆ストリーム リップクリーム CP」の新色「03」。価格は660円（税込）というプチプラながら、既存色01・02が