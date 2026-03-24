秋篠宮妃紀子さまが2026年3月17日、「結核予防全国大会」などに出席されるため、愛媛県松山市を訪問された。同3月15日には、京都市左京区の平安神宮の創建130年を祝う祭典に、秋篠宮さまとともに出席された。【写真】紀子さまのツイードのセットアップ全身姿を見る。ほか、悠仁さまと“おそろい”コーデもどちらも、過去にお召しになっている"リピート"の装いで、同じ一着を大切に着用されている点が印象的だった。奥行きのあ