アイドルグループ日向坂４６のキャプテン・郄橋未来虹（みくに）が大学卒業を報告し、学校名を初公表した。「大学を卒業しました！」と題して２４日に公式ブログを更新。「皆さんこんにちは。東京都出身２２歳郄橋未来虹です」と書き出し、「私事ではありますが、先日大学を卒業いたしました！」と伝えた。東洋大学の卒業証書を手に記念撮影したはかま姿をアップ。「個人の意志で通わせていただいていたた