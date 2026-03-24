今日24日(火)は宇都宮や奈良、福岡、宮崎などで桜が開花し、甲府からは満開の便りが届きました。この先は天気が短い周期で変わりますが、27日(金)から29日(日)は晴れる所が多く、お花見日和でしょう。ただ、九州から関東では、まもなくヒノキ花粉のピークを迎えそうです。スギ花粉はピークを越えつつも、晴れる日はまだ飛びますので、お花見の際は花粉対策をしっかりと行ってください。明日25日(水)は晴れる東北や北陸で大量飛散