日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は２４日、都内で社員総会後に会見し、ツアー通算７２勝（うち海外３勝）を誇る樋口久子顧問の退任セレモニーを行った。昨年１０月に８０歳を迎えた樋口氏は協会規定により、８０歳定年により退任。小林浩美会長から花束を受け取り「私１人ではなく、皆さんがいてくれたおかげで、今まで以上に協会が発展してくれていることを大変嬉しく思う。ゴルフが本当に好きで今でもラウンドしている