シークヮーサー味の缶チューハイが、ジワジワキテると感じます。昔から採用されているフレーバーでしたが、根強い人気があるんですよね。で、この市場に真打が登場したのってご存知でしょうか？ それがオリオン（オリオンビール）の「島チュー」。実飲レビューでお届けします。シークヮーサー人気の理由を考えてみたシークヮーサー味の缶チューハイが人気の背景は、無糖缶チューハイやジンの人気と連動している気がしてます。筆者