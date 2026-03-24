KADOKAWAとnote株式会社は2026年3月24日、次世代のIP運用エコシステムを構築することを目的に、資本業務提携を締結したことを発表した。デジタル化と生成AIの普及により、コンテンツ創作と流通の仕組みが大きく変わろうとしている中、クリエイターの作品がより多くの人に届き、収益を得て、創作活動を続けられる環境をつくるため、両社は創作から流通、収益化、権利保護までが一体となって循環する新しい仕組みづくりに取り組ん