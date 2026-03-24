東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を万引したとして、警視庁高尾署が17日、窃盗の疑いで元タレントの坂口杏里容疑者（35）を現行犯逮捕していたことが24日、分かった。同日に共同通信が報じた。【写真】全顔整形Before→Afterの写真で報告した坂口杏里容疑者捜査関係者によると、逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を盗んだ疑い。容疑を認めているという。店員が坂口容疑者を取り押さえ、署