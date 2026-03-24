阪急百貨店梅田本店を訪れた訪日客＝2月、大阪市北区日本百貨店協会は24日、2月の全国百貨店売上高における中国人観光客の免税売上高は前年同月から約4割減少したと明らかにした。春節（旧正月）休暇中に中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた影響で、購買客数はおよそ半減した。免税売上高全体は15.5％減少の453億円で、4カ月連続でマイナスとなった。今年の春節休暇は2月15〜23日だった。協会担当者は中国人の消費について