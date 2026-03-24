きょうは県内すべての小中学校で修了式が行われました。今月で閉校となる浜黒崎小学校では、きょうが最後の登校日となり、お別れの会が開かれました。この春、152年の歴史に幕を閉じる富山市の浜黒崎小学校。きょうが最後の登校日となりました。校庭で開かれたお別れの会には在校生55人が参加し、学校再編に伴い、離れ離れになる先生たちに花束を贈りました。そして、先生は生徒1人ひとりに声をかけながら、花を渡しました。これま