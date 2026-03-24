高市早苗首相は24日、太平洋の島国マーシャル諸島のハイネ大統領、マレーシアのアンワル首相と個別に電話会談し、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けた連携で一致した。日本政府が発表した。米イスラエルとイランの交戦で緊迫化する中東情勢に同志国と結束して対応する狙い。いずれの会談でも高市氏は、海峡封鎖を非難した欧州各国との共同声明に触れた上で、早期沈静化に向けて国際社会と協力してい