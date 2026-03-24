中東・ホルムズ海峡が事実上、閉鎖されたことを受け、小泉防衛大臣はエネルギーの安定供給などのため、日本として「何ができるかを考えなければいけない」と述べました。小泉進次郎 防衛大臣「ホルムズ海峡にエネルギーの関係でも大きく依存している日本として、そもそも自分たちの国益という観点から、（他国に）言われるからではなくて、何ができるかを考えなければいけない」小泉防衛大臣はTBSのCS番組「国会トークフロン