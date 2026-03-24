深夜、帰宅途中の車のヘッドライトが路地に浮かび上がらせたのは、白い足だった。「見間違えかもしれませんが、道路に足のようなものが転がっていました……」という通報を受けて警察が駆けつけると、右足の靴下以外は全裸の女性が死んでいた。写真はイメージ©getty被害者は48歳のシングルマザー、青木怜子さん。彼女の自宅の玄関まで、わずか2メートルの距離だった。平成14年、神奈川県で起きた事件のダイジェストをお