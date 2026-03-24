スターバックスコーヒーは24日、公式サイトおよびSNSを更新。同社を騙るなりすましアカウント、偽サイトへの注意を呼びかけた。同社公式Xを通じ「なりすましアカウント、偽サイトにご注意ください。現在、弊社の公式アカウントを装ったSNSのなりすましアカウントや偽サイトの存在が確認されています」と報告。続けて「特に最近、Facebook、Instagram、TikTok等のSNS上で『アンケートに答えるとスターバックスのギフトが無料