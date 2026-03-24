きょうの東京株式市場で日経平均株価は、きのうに比べて736円高い5万2252円と、節目の5万2000円台を回復して取引を終えました。きょうは取引開始直後からほぼ全面高の展開となり、一時1100円以上値上がりする場面もありました。トランプ大統領がイランの発電所などへの攻撃を「5日間延期する」と表明したことで、原油の供給不安が和らぎ、原油の先物価格が一時1バレル＝84ドル台まで急落しました。この流れを受けて、23日のニュー