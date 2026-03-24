「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが23日夜、Xを更新。自身が出演する番組に“保健の先生”が登場することを予告した。あのは「3月27日23:00〓『A−Studio+』に出ます」と次回のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演することを報告した。「ぜーったい見てね」とした上で「今まで踏み込まれなかった領域の人物が初めてメディアで僕のお話してくれています。保健の先生」と明かした。この投稿に対し「保健の先生登場