fav meの公式X（旧Twitter）が、3月22日に行われた『PEAK SPOT JOIN Vol. 6- 東名阪PEAK SPOT TOUR -』より、新曲「Eye to eye！」のライブ映像を即出し公開した。 （関連：【映像】fav me、新曲即出し映像） 同イベントは、ASOBISYSTEMがプロデュースするアイドルプロジェクト・PEAK SPOTに所属するfav me、Toi Toi Toi、log youの3組による初の東名阪ツアー。本映像が収録された最終日となる東京公演は、チケ