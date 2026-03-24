福岡市の佐田病院（中央区）と福岡山王病院（早良区）は24日までに、それぞれの病院の看護師が患者などの電子カルテの画像を撮影し、交流サイト（SNS）に投稿していたと明らかにした。患者の氏名などは流出していないという。