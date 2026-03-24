北海道千歳市内の養鶏場で飼育されている採卵用のニワトリが、簡易検査の結果、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いがあることがわかりました。千歳市などによりますと、この養鶏場ではおよそ４６万羽が飼育されているということです。