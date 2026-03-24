ルーキーの池羽陽向が自身のインスタグラムを更新。4週間にわたるオーストラリア合宿を終えた感想を投稿した。同伴者のスカートの中が見えそう！「こんなとき、どうする」クイズ12問一言目に「4週間、悩んで悩んで、何をやってもうまくいかない日々でした。。」と苦悩が続いたことを明かしたが、「それでも、とても良い環境でたくさん練習もできて幸せでした!!」と、大きな成果も掴み取った様子。「毎日ゴルフして悩みは増えていっ