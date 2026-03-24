昨年のプロテストに合格したルーキーの倉林紅が自身のインスタグラムを更新。27日に開幕する「アクサレディス」参戦のため宮崎入りしたことを投稿した。【写真】大きなトトロと相合傘？ 倉林紅のリラックスタイム「宮崎到着！！」「トトロに傘さしてあげたよ」と楽しそうに記すと、大きなトトロと一緒に撮った写真を公開した。2枚目はバス停に並ぶサツキと妹のメイ、トトロのもとへ猫バスがやってきたシーンが描かれているシャッタ