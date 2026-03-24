30モデルの最新ドライバーをギアに詳しいプロ市原建彦が、ドロー系かフェード系という球筋と弾道の高さでマッピングしてみた。自分の球筋から理想のドライバーを探してみよう！【写真】『G440 K』『JPX ONE』『Qi4D』『QUANTUM』……最新30モデルの飛距離・つかまり・打感の評価を一挙公開◇◇◇12メーカー・30モデルのドライバーを打ち終えた市原に2026年ドライバーの傾向について話を聞いた。「キャロウェイの3層構造のフ