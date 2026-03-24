勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。勝にとっては米国本土での今季初戦「フォーティネット・ファウンダースカップ」だったが、カットラインに2打届かず無念の予選落ちだったことを振り返った。【動画】深いラフからの脱出に失敗！ 勝みなみ痛恨のシーン「ショットはここ数年でも特に良く、試合でどうなるか楽しみにしていました」「本人もきっと同じ気持ちだったと思い