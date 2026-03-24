シスコシステムズ［CSCO］は、世界最大級のネットワーク機器ベンダーです。インターネットを構成するパケット（データの塊）を目的地まで正確かつ高速に届けるための「ルータ」や「スイッチ」といった通信機器、およびそれらを管理・保護するソフトウェアを提供しています。 企業内のLAN環境からインターネットの基幹網に至るまで、データの通り道となるあらゆる階層において、ハ}