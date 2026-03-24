サントリー芸術財団は24日、第57回サントリー音楽賞はバイオリニストの佐藤俊介さん（41）に決まったと発表した。賞金700万円。古楽演奏楽団「オランダ・バッハ協会」の芸術監督を経て、演奏や指揮を通じて音楽界の発展に貢献したことが評価された。意欲的で優れた公演に贈られる第25回佐治敬三賞は、昨年クリエイティブセンター大阪で上演された「日野浩志郎新作音楽公演『Chronograffiti』」が選ばれた。賞金200万円。