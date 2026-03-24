片山財務大臣は、新年度の予算案が今月中に成立しない場合に備え、暫定予算の編成作業を進めるとし、各閣僚に協力を求めました。【映像】協力を求める片山大臣片山財務大臣「予算の空白は1日も許されないため、不測の事態に備えて関係各省庁のご協力を得つつ、暫定予算の編成作業を進めたいと」けさの閣議で、片山大臣は暫定予算案の編成に協力を求めました。期間は11日間で、近く閣議決定する方針です。高校無償化に必要な経