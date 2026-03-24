南米コロンビアで128人が乗っていた軍用機が離陸直後に墜落し、これまでに66人が死亡しました。【映像】墜落した軍用機（事故現場の様子）コロンビア南部のペルー国境近くで23日、空軍の輸送機が離陸直後に墜落しました。ロイター通信などによりますと、輸送機には兵士ら128人が乗っていましたが、これまでに少なくとも66人が死亡しました。機体は原形をとどめないほど大破していて、ペトロ大統領はSNSで「決して起きては