豊田自動織機高浜工場に掲げられたロゴマーク＝愛知県高浜市トヨタ自動車グループのトヨタ不動産などの陣営は24日、トヨタの源流企業、豊田自動織機の非公開化に向けた株式公開買い付け（TOB）が成立したと発表した。買収総額は約5兆9千億円になる。調査会社レコフデータ（東京）によると、日本企業同士の買収案件で過去最大。短期的な業績評価に縛られずに中長期的な視点で迅速に投資をしやすくし、グループの成長を図る。買