東京・立川市の公園で、女性をカッターナイフのようなもので脅してスマホを奪いトイレに連れこもうとしたとして、23歳の会社員の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者北口偉斗容疑者（23）は先月の未明、立川市内の公園で帰宅途中の20代の女性にカッターナイフのようなものを突きつけ、スマートフォンを奪ったうえ、公衆トイレに連れ込もうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、北口容疑者は「黙ってろ