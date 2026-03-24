ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」が24日、晴天の中で開幕した。9Rは初日最初の3連単万舟決着。大久保佑香（24＝埼玉）が2コースからしっかりと差し切った。「前半に6着と大敗していたので取り戻せて良かったです」とホッと一息。6、2号艇で6、1着なら良しとすべきか。ただ、足の方はまだ発展途上。「底上げはできたけど、それでもまだ普通には届いていません」と景気のいいコメントは出ない