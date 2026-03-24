日本への原油の輸入について、ホルムズ海峡を経由しない別ルートを利用したタンカーが、今週28日にも日本に到着する見通しです。赤沢経産相「3月28日土曜にも事態発生後、ホルムズ海峡の外から出発したタンカーが初めて我が国に到着する見込みです」赤沢経済産業大臣は24日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡を通過せず、別のルートを利用したタンカーが、今週28日にも日本に到着することを明らかにしました。パイプラインを通って