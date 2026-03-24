ウクライナ軍がバルト海沿岸にあるロシア最大級とされる石油の輸出拠点を攻撃し、石油の積み出しが中断する事態となっています。【映像】空港の床で乗客が寝泊まりする様子ウクライナ軍参謀本部は、22日から23日未明にかけてロシア北西部レニングラード州・プリモルスクの石油施設を攻撃し、炎上させたと発表しました。ロイター通信によりますと、攻撃にはドローンが使われました。攻撃を受けたプリモルスクはバルト海沿岸