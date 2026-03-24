元タレントの坂口杏里容疑者（35）が、東京都八王子市のコンビニでサンドイッチ1個（約300円）を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されていたことが24日、分かった。関係者によると、逮捕は17日だという。逮捕容疑は17日午後、八王子市のコンビニでサンドイッチ1個を盗んだ疑いで、容疑を認めている。関係者によると、コンビニの従業員が気づき、110番ではなく、高尾署に電話したという。その後、出入り口付近