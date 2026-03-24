Thunderbolt 5接続の外付けGPUボックスGIGABYTEの「GV-N506TWF2MAX OC-8GD」は、デュアルファンでコンパクトなGeForce RTX 5060 Tiグラフィックスカードだ。独特のブレード形状で静音性に優れる「Hawk」ファンを搭載。スリーブベアリングながら、グラフェンナノ潤滑剤の使用で寿命が向上している。さらに、サーバーグレードの熱伝導性ジェルも導入。価格は77,000円前後。GIGABYTEの「GV-N506TWF2MAX OC-8GD」。2ファンのオーバーク