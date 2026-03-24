ローソンは3月24日より順次、全国のローソン店舗(ローソンストア100を除く)にて暑さ対策商品を販売する。今年は、コールマンとコラボした晴雨兼用の自動開閉折りたたみ傘、接触冷感素材のアームカバー、冷感タイプの入浴料など、全50品を揃えた。ローソンが、暑さ対策商品を販売。写真は、ローソン 商品本部 生活・日用品部シニアマーチャンダイザーの大橋妙子氏○どんな商品が発売される?今年の夏も、全国的に気温が高くなること