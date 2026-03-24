バンダイスピリッツは、今年25周年を迎えた『デジモンテイマーズ』より「ディーアーク -25th COLOR EVOLUTION- 松田啓人カラー／李健良カラー／牧野留姫カラー」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年7月発送予定。TVアニメ『デジモンテイマーズ』25周年を記念して、2001年に発売された「ディーアーク」にカラー液晶をはじめとしたアップデートを加えた『