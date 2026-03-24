福岡管区気象台の標本木の前に中継が出ています。中村さん！■中村安里アナウンサーはい、午後3時半すぎ、福岡管区気象台の職員が、5輪の花が開いているのを確認して、桜の開花を発表しました。5輪はどこにあるのか、標本木を見てみましょう。これが1輪目、2輪目、そして移動して3輪目と4輪目。5輪目は奥の方にあります。去年より1日早く、平年より2日遅い開花となりました。気象情報会社ウェザーマップによりますと、