ドル円１５８．６５近辺、ユーロドル１．１５９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は158.65近辺、ユーロドルは1.1590近辺で推移している。きょうはドル買いの動きが優勢になっており、ドル円は早朝の158.28付近を安値に買われている。東京午後には高値を158.79付近に伸ばした。ユーロドルは東京早朝の1.1618付近を高値に売られ、東京午後には安値を1.1576付近に更新している。現在はやや調整が入っ