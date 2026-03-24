「スピーカー技術の100年Ｖ 完結巻 スピーカーシステムにおける音創りの決め手」 誠文堂新光社は、スピーカー開発に携わる技術者や自作アマチュアにとって“設計の教科書”になるという書籍「スピーカー技術の100年V 完結巻 スピーカーシステムにおける音創りの決め手」を4月3日に発売する。B5判、272ページで価格は5,280円。著者は佐伯多門氏。 三菱電