お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）が24日、都内で行われた日清食品『完全メシ』フルラインアップ 戦力発表会に参加した。【動画】チョコプラ、財津啓司からの指令で忖度なしの食レポに挑戦も苦笑い「打ち合わせしてるスピードですよね？」2人は「完全に忖度ナシ」という食レポを行うことに。「打ち合わせも1つもしてない」と2人は宣言した。ステージに振るラインアップされた商品の中から食べたいもの