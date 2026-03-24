俳優のオダギリジョーが出演する「ルシード 薬用デオドラントボディウォッシュ」の新CMがきょう24日から公開された。ルシードのアンバサダーであるオダギリがミドル男性のニオイ変化を象徴的に描く。【写真】かっこよすぎ…！モノクロのオダギリジョーCMの舞台は、荘厳な回廊に佇むオダギリのそばを、たくさんの男性たちが歩いてゆく不思議な世界。真っ白な空間のなか、一定のテンポで歩く人々をじっと見つめるオダギリ。男性