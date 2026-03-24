日本大の林真理子理事長日本大は24日、林真理子理事長が1期目の任期満了となる6月末で退任すると発表した。次期理事長には生物資源科学部長の関泰一郎氏が推薦されており、6月の臨時理事会で正式決定する。林理事長は、前理事長の脱税事件といった不祥事を受けて22年7月に就任。イメージ刷新やガバナンス（組織統治）の向上を目指したが、23年に起きたアメリカンフットボール部の薬物事件では、対応が後手に回るなど批判を浴び