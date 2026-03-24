日米の交流会で沖縄の踊りカチャーシーを踊る、外務省の「アメリカで沖縄の未来を考える」プログラムで訪米した参加者ら＝23日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】沖縄県の若者に米国のありのままの姿を体験してもらう外務省の「アメリカで沖縄の未来を考える」プログラムで訪米した高校生や大学生ら30人が23日、ニューヨークで日本総領事館主催の交流会に参加、日本語を学ぶ米国人の学生らと交流した。今年で8回目