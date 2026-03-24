◇第98回選抜高校野球大会2回戦八戸学院光星―滋賀学園（2026年3月24日甲子園）滋賀学園がお馴染みのチャンステーマ「メガロバニア」、さらに「とくべチュ、して」など圧倒的な演奏を甲子園に響かせた。だが、八戸学院光星も負けていない。こちらは幅広いレパートリーが魅力。「だいじょうぶ」からの「LOVE2000」、そして「ドリフのヒゲダンス」「手のひらを太陽に」、さらにピンキーとキラーズの「恋の季節」、懐メ