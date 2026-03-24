【第19話】 3月23日 無料公開 19話「黒幕」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏のマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」の第19話「黒幕」をヤンチャンWebで無料公開した。 第19話では、スライムに取り込まれ消化されそうになりながら、すんでのところでスキルを発動して敵をせん滅したシルミルクたち。 戦いは一段落したかに思えたが、夜、疲れて眠るシルミルクの